Московские водоемы проверили на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили ни в одном из столичных водоёмов COVID-19. Об этом сообщило столичное управление ведомства.

«Всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 07.07.2022 управлением Роспотребнадзора по г. Москве отобраны 634 пробы воды для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Выполнено 4101 исследование на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели. При вирусологическом исследовании 140 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме», – говорится в сообщении службы.

В ведомстве добавили, что в течение летнего сезона систематически проводится отбор проб песка (пляжных участков, спортивных и детских площадок) на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и радиологические показатели. Всего отобрано 447 проб песка, выполнено 1035 исследований.

В начале сезона в эксплуатацию были приняты 10 зон отдыха для купания и 39 зон без купания. На данный момент, как сообщили в службе, для купания открыты 9 зон отдыха: «Путяевский пруд №1», «Озеро Белое», «Озеро Мещерское», «Серебряный Бор -2», «Серебряный Бор – 3», «Тропарево», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Озеро Черное».

Москва, Андрей Дорофеев

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