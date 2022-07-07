Град и ураганный ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение

Обильные осадки, град и ураганные порывы ветра ожидаются в столице в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в Москве местами ожидается сильный ливень (20 мм и более за 1 час и менее), гроза, град, шквал до 23 м/с», – говорится в экстренном предупреждении ведомства.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют снизать скорость автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.

Москва, Андрей Дорофеев

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