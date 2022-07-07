«Парализуют волю»: западные политики специально запугивают граждан своих стран российской ядерной угрозой

Западные политики намеренно запугивают граждан своих государств ядерной угрозой, которую якобы представляет Россия. Как считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, попытка вселить в общество страх является явным средством манипуляции на фоне того, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как фактор сдерживания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава верхней палаты парламента сказала сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Такой страх, нагнетание идет со стороны стран Запада. Знаете, людьми легче манипулировать, когда они запуганы, когда они в страхе, тогда они более покорны, тогда можно, не считаясь с мнением людей, принимать те или иные решения», – констатировала Матвиенко.

В этой связи спикер отдельно остановилась на ситуации, которая сложилась на Украине. «В любой демократической стране то, что творит марионеточное правительство Украины, народ бы давно дал адекватный ответ. Это правительство просто бы смели. Но в Украине все последние годы формировалась такая атмосфера страха, такое «зомбирование» людей, отключение от всех иных источников информации. Этот страх подавляет волю людей. Это мы видим на тех территориях, которые сейчас освобождаются от этого страха, от этого нацистского режима», – отметила она.

«Это один из инструментов манипулирования мнением собственных граждан. Нагнетание страха и угроз. Много знакомых на Украине ну такие вещи рассказывают, что просто изымают телефоны, проверяют, есть ли звонки с Россией, смотрят в телефонах, какую информацию люди смотрят, смотрят ли они в интернете другую точку зрения, другие платформы. И сразу СБУ предпринимает конкретные действия к этим людям, записывая из во враги Украины и так далее. Это просто уже даже представить невозможно, чтобы это могло произойти в любой по-настоящему демократической стране. Это чувство страха просто парализует волю людей», – подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко обратила внимание на заявления некоторых политиков о ядерной войне, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, «который захотел стать ядерной страной, управлять ядерным оружием – это все равно что сумасшедшему дать гранату в руки». Именно из-за таких угроз, по ее мнению, президент РФ Владимир Путин «как верховный главнокомандующий дал поручение поддерживать боеготовность сил стратегического сдерживания, в том числе ядерных».

«Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. У нас четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено только в ответ, не дай Бог, чтобы это когда-то случилось, на ядерное нападение», – подчеркнула она.

Спикер Совета Федерации полагает, что в настоящее время не приходится рассчитывать на мудрость многих современных политиков в вопросе применения ядерного оружия. «Поэтому лучшим ответом и лучшей гарантией того, что это не произойдет, – укрепление оборонного щита России. Конечно, серьезный фактор сдерживания – то суперсовременное вооружение, которое есть у нашей армии и которое сдерживает и остужает многие горячие головы. Поэтому и дальше будем уделять внимание усилению нашей обороноспособности», – пояснила она.

«Я считаю, недопустимо вообще говорить о возможности ядерной войны. Любой здравомыслящий человек, тем более политик и государственный деятель, понимает, что ядерная война, если бы она, не дай Бог, случилась, – это вообще конец человеческой цивилизации. Это просто конец нашей планете. Это даже обсуждать нельзя. Это даже в самом кошмарном сне нельзя представить», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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