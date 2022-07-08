«День жестянщика»: массовая авария закупорила МКАД

Массовая авария произошла на 38 километре МКАД. Как сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве, столкнулись 9 автомобилей.

«На 38 километре внешней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием 9 единиц транспорта. По предварительным данным пострадавших нет. Происшествие стало возможным из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося ранее в крайней правой полосе», – говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция предупредила, что движение на данном участке сейчас сильно затруднено. Сотрудники ГИБДД занимаются оформлением ДТП и принимают меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части.

В пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что для проезда на этом участке свободны только две полосы. Движение затруднено на отрезке 7,2 км. Департамент рекомендует объезжать этот участок по улице Обручева.

Москва, Андрей Дорофеев

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