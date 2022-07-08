«Законы робототехники»: на трассе Москва – Санкт-Петербург введут особый режим для грузовых беспилотников

На трассе Москва – Санкт-Петербург (М-11, «Нева») будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта России.

«Шесть компаний логистической и транспортной отраслей подписали единую программу экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева» и внесли соответствующую инициативу в минэкономразвития России. Формирование программы проходило при поддержке минтранса России на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Принятие ЭПР ожидается осенью этого года», – говорится в сообщении ведомства.

По данным минтранса, беспилотный логистический коридор на трассе М-11 будет запущен к 2024 году. Для достижения этой цели должен быть решен ряд задач правового и технического регулирования. Введение ЭПР позволит в течение трех лет апробировать цифровые инновации на грузовом транспорте, которые включают в себя проектирование, производство и эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и инфраструктуры для них, разработку сервисов по оказанию транспортных и логистических услуг в сфере беспилотных грузовых перевозок.

«Особенностями ЭПР являются использование не только «умного (беспилотного) автомобиля», но и «умной дороги», а также широкий круг участников, представляющих все элементы цепочки перевозки, – добавили в минтрансе.

Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках ЭПР на М-11, должны лечь в основу будущих транспортно-логистических коридоров, и норм регулирования создания, сертификации и эксплуатации ВАТС и дорожной инфраструктуры. Задача, утвержденная правительством России – к 2030 году сделать беспилотными 19,5 тысячи километров российских дорог общего пользования.

Москва, Андрей Дорофеев

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