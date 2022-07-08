Почти 70% россиян остались безразличны к исчезновению американских фильмов из кинопроката

Прекращение показа в российских кинотеатрах фильмов крупнейших американских кинокомпаний не вызвало никаких эмоций почти у 70% россиян, еще 13% – обрадовало. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

К исчезновению американских фильмов из кинопроката безразлично отнеслись 68% респондентов, очень порадовало это обстоятельство 14% опрошенных, немного порадовало – 3%. В то же время немного огорчились 8% участников опроса, еще 6% очень огорчились.

При этом в последние три-четыре месяца не ходили в кино 26% респондентов, еще 62% заявили, что вообще не посещают кинотеатры.

Больше половины опрошенных (55%) считают, что кинотеатры адаптируются к изменившимся условиям и продолжат работу, 29% – прогнозируют, что большинству залов придется закрыться. Как отметили в ФОМ, чаще других так ответили молодые россияне, жители миллионников и небольших городов. Затруднились ответить на этот вопрос 16%.

Мнение, что в сложившейся ситуации государству следует выделить средства из бюджета для поддержки кинотеатров, поддержал 31% респондентов, 59% считают, что этого делать не стоит. Остальные 10% опрошенных затруднились ответить.

Москва, Андрей Дорофеев

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