Как стать миллионером: россияне сказали, на что готовы ради денег, и оценили свои перспективы

Около 70% опрошенных социологами россиян планируют стать миллионерами в промежутке от одного до пяти лет, при этом их мнения о том, какое состояние необходимо иметь для получения такого статуса, сильно разнятся. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

«Респондентам предлагалось рассказать, с какой суммы для них начинается понятие «миллионер». Оказалось, что лишь немногие (16%) считают миллионерами обладателей 1 млн руб, в то время как остальные респонденты назвали более высокий «порог вхождения в богатство» (20% – от 30 млн руб., 15% – только от $1 млн, 15% – 5-10 млн руб, 14% – 10-20 млн руб, 11% – 2-5 млн руб, 9% – 20-30 млн руб)», – говорится в итогах исследования.

Только 8% опрошенных уже считают себя миллионерами. А из числа оставшихся респондентов лишь 9% не хотели бы ими стать – в основном из-за того, что «для этого нужны большие связи, которых у меня нет» (так считают 39% россиян, не желающих наживать миллионы), а также из-за нежелания ставить работу в приоритет и нарушить баланс между работой и личной жизнью (29%), из-за отсутствия веры в себя (18%), нежелания работать на износ (12%) и лени (8%).

Подавляющее большинство желающих стать миллионерами уже сейчас пытаются достичь своей цели (82%). Свыше четверти опрошенных (28%), учитывая свой текущий уровень дохода, рассчитывают стать миллионерами через год-два. Каждый четвертый (25%) – через 3-5 лет, каждый пятый (22%) – через полтора-два года, почти столько же (20%) – через 2-3 года, каждый восьмой (12%) – через 10 лет или более. Лишь 5% ожидают свой миллион через полгода или раньше.

Отвечая на вопрос о том, как они планируют распорядиться этими деньгами, россияне чаще всего говорили об открытии бизнеса (16%), первоначальном взносе на ипотеку (13%), покупке автомобиля (10%), оплате образования (10%), зарубежном путешествии (9%) и выплате кредитов (6%). 14% респондентов свои миллионы тратить не будут, а вложат их в ценные бумаги и /или финансовые инструменты. Столько же собираются держать их «под подушкой», а каждый восьмой (13%) положит на счет в банке.

Ради миллионов 17% респондентов готовы начать откладывать деньги, совмещать несколько работ согласны 12%, поставить работу в приоритет и уделять ей больше времени – 11%, инвестировать в ценные бумаги – 10%, начать искать клад – 10%, пытаться искать работу за рубежом – 8%, начать играть в лотереи, азартные игры, делать ставки на спорт и т.д. – 5%.

Самый простой способ разбогатеть, по мнению респондентов, – начать откладывать деньги (18%), совмещать несколько работ (16%), инвестировать в ценные бумаги (15%), найти клад (13%), получить наследство (13%), вступить в брак с богатым человеком (11%), выиграть в лотерею (11%), работать 24/7 (11%).

Чтобы накопить 1 млн руб, каждому четвертому респонденту было бы комфортно ежемесячно откладывать сумму до 10 тыс руб, каждому пятому – свыше 50 тыс руб, стольким же – 10-15 тыс руб, 18% – 20-30 тыс руб и 13% – 30-50 тыс руб.

«Судя по результатам опроса, большинство респондентов верит в то, что, откладывая часть своих доходов и формируя накопления, в итоге можно приблизиться к реализации своей мечты. Больше 50% опрошенных заявили, что готовы откладывать 200 тысяч рублей в год и больше. Это значит, что что за 5 лет они смогут скопить миллион рублей. Безусловно, это ставит перед рынком страхования жизни ответственную задачу – предоставить этим людям инструменты для накоплений. Понятные, защищенные инвестиции, которые смогут ускорить накопления либо позволят сделать это меньшими затратами», – отметил руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

Опрос проводился с 20 июня по 2 июля. В нем приняли участие 1502 человека в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. 49% женщины и 51% мужчин.

Москва, Андрей Дорофеев

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