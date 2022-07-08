В выходные в Москве будет сыро

Кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе в ближайшие дни. При этом в понедельник воздух прогреется до 33 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

В субботу, 9 июля, ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, утром на юге области кратковременный дождь, температура в Москве 13-15° (в центре города 18-20°), по области 12-17°. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, температура в Москве 25-27°, по области 23-28°. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем при грозе с порывами до 17 м/с.

В воскресенье, 10 июля, облачно с прояснениями. Вновь возможны кратковременный дождь и местами гроза. Температура ночью в Москве 16-18° (в центре города 19-21°), по области 13-18°, днем в Москве 27-29°, по области 25-30°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 17 м/с.

В начале новой рабочей недели опять ожидаются кратковременные дожди и грозы. В понедельник температура в Москве и Подмосковье может подняться до 33°. В последующие дни в светлое время суток прогнозируется до 26-27°.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»