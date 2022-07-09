Гроза и сильный ветер: в московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В столице и Подмосковье ожидается гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду, следует из данных Гидрометцентра России.

Синоптики пояснили, что предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве действует с 10:00 9 июля до 22:00 10 июля, в Подмосковье с 9:00 9 июля до 21:00 10 июля.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня в регионе ожидается до 27 градусов, в воскресенье – до 29 градусов.

Москва, Светлана Антонова

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