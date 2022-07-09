Следственный комитет России оценит ущерб, причиненный Мариуполю украинскими националистами

В рамках расследования преступлений киевского националистического режима против мирного населения Донбасса проводится экспертная оценка размера и характера ущерба, причиненного городу Мариуполю. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве уточнили, что следователями и криминалистами осмотрено более 2400 объектов города, в том числе: школы; высшие и профессионально-технические учебные заведения; детские сады и детские дома; больницы и поликлиники; драмтеатр; бассейн; здания БТИ, прокуратуры, полиции, городской библиотеки, домов культуры и детского творчества, православных храмов и мечети, а также многоквартирные жилые дома.

«Для оценки разрушений гражданской инфраструктуры города назначены комплексные судебные экспертизы. На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам, включая объекты социального и культурного назначения. Установлена их стоимость, которая составляет более 45 миллиардов 900 миллионов рублей. Работа по оценке разрушений в Мариуполе продолжается, и очевидно, что сумма ущерба, причиненного преступными действиями украинской стороны, увеличится многократно», – уточнили в СКР.

В ведомстве уточнили, что аналогичная работа также проводится российским следствием в других населенных пунктах Донбасса, пострадавших от атак военных формирований Украины. В каждом случае будет установлен размер и характер всех разрушений инфраструктуры, включая сеть коммуникаций.

«Ни одно преступление, основанное на идеях человеконенавистничества, не останется незамеченным и безнаказанным», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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