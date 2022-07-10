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Воскресенье, 10 июля 2022, 14:52 мск

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В России заблокирован сайт немецкой газеты Die Welt

Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры. Основанием для такого решения стало нарушение закона об информации.

Статья 15.3 закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предполагает ограничение доступа к ресурсам, нарушающим порядок распространения информации, в том числе публикующим недостоверную информацию, которая создает угрозу для жизни и здоровья граждан или общественной безопасности, или призывы к массовым беспорядкам.

По данным «Роскомсвободы», сайт немецкой газеты заблокировали со всеми доменами.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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