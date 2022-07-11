Ливни, град и порывистый ветер: погода в столичном регионе снова готовит мокрый сюрприз

Ливни, град, грозы и усиление ветра ожидаются в столичном регионе в ближайшие часы. Об этом сообщило главное управление МЧС по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами по Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

При порывистом ветре спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, поставить машину в гараж или в стороне от деревьев, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При грозе не следует прятаться под деревьями или высокими металлическими конструкциями, приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Предпочтительней не разговаривать по телефону.

Москва, Андрей Дорофеев

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