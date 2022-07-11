«Риски очень серьезные»: США накануне политического разворота

Правящую партию в США и президента страны Джо Байдена ждет неизбежный проигрыш на предстоящих осенних промежуточных выборах, если в ближайшее время не остановится рост цен, в том числе на бензин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин на пресс-конференции в Москве.

«Для американских властей проблем хватает, потому что у них скоро выборы. А классически, есть правило, что если цены на тот же бензин высокие за полгода до выборов, то правящая партия проигрывает. Вот сейчас в Америке ситуация с ценами очень неблагоприятная и держится такая уже несколько месяцев, поэтому риски есть очень серьезные для правящей партии, для президента в части того, какая конфигурация сложится осенью», – пояснил эксперт.

Кулагин обратил внимание, что власти США в связи с этим пытаются договориться с Саудовской Аравией о дополнительных объемах поставок на нефтяной рынок. «Они уже несколько раз, и сейчас в очередной раз говорят об обращении к саудитам с просьбой как-то помочь, выкинуть дополнительные объемы на рынок нефтяной, чтобы несколько сбалансировать цены и в более благоприятных комфортных условиях подойти к осени», – уточнил эксперт.

Накануне бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что промежуточные выборы в США могут изменить ситуацию внутри стране и привести к сдвигу во внешней политике. «Думаю, мы увидим реакцию американцев на то, чем они живут каждый день. Детского молока не хватает, бензин для их машин очень дорог, летом они попытаются охлаждать свои дома электричеством в Фениксе и Флориде, а зимой отапливать их в Висконсине и Мэне, и обнаружат, что им не сделать это и что семейные бюджеты рухнули», – сказал политик.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. Предстоит переизбрать все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Также запланированы выборы губернаторов 39 штатов.

Москва, Мария Соколова

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