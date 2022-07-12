«Минус в карму»: московские тепловики передадут в БКИ данные более 8 тысяч должников

«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) подготовила реестр должников – физических лиц и рассматривает возможность передачи его в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В список включено 8 035 неплательщиков, чья задолженность подтверждена вступившими в силу решениями суда, сообщила пресс-служба ПАО «МОЭК».

«Общая задолженность физлиц – владельцев жилых помещений, получающих тепло и горячую воду по прямым договорам с ПАО «МОЭК», превышает 548 млн рублей. В соответствии с федеральным законом №218 «О кредитных историях», с 2015 года в кредитных историях граждан фиксируется информация о факте неисполнения в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги. При этом передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими услуги ЖКХ. Согласие должника не требуется», – пояснили в компании.

В пресс-службе также отметили, что кредитная история является, по сути, документом о состоянии финансовой репутации гражданина. Поэтому внесение в нее записи о неисполненном решении суда по оплате услуг ЖКХ означает существенное усложнение получения последующих кредитов или же значительное ухудшение их условий (ставки, срока, суммы и т.д.). При этом информация о непогашенной по решению суда задолженности за услуги ЖКХ доступна всем кредиторам – банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, лизинговым компаниям и операторам инвестиционных платформ. Эти обстоятельства мотивируют неплательщиков к погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, считают в «МОЭК».

«Практика показывает, что в большинстве случаев должниками по коммунальным платежам являются финансово состоятельные граждане. В сложных жизненных обстоятельствах «МОЭК» в индивидуальном порядке предоставляет возможность погашения задолженности в рассрочку с составлением графика. Также потребители могут претендовать на получение городской субсидии на оплату услуг ЖКХ», – добавили в компании.

Москва, Андрей Дорофеев

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