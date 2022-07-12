«Бегать по лестнице и найти болевой порог»: немцев готовят к зимнему выживанию

Изобретательность и выносливость придется проявить жителям Германии зимой, чтобы пережить холода при нехватке газа. Об этом глава крупнейшей региональной газовой компании в стране GASAG Георг Фридрихс сказал в своем интервью изданию Berliner Zeitung.

«В первую очередь дело скорее в том, чтобы сократить время пребывания в душе, потому что почти 20 процентов тепла расходуется для горячей воды, поэтому прием душа, ополаскивание и мытье рук лучше сократить», – заявил Фридрихс, комментируя инициативу министра экономики ФРГ Роберта Хабека, предложившего использовать специальные экономные лейки для душа, передает РИА «Новости».

Глава GASAG призвал потребителей в Берлине и Бранденбурге выполнять рекомендации «настолько сильно, насколько это возможно». «Пожилому или больному человеку дома может понадобиться температура на два градуса больше, чем тому, кто молод и здоров и может пережить зиму, надев два свитера и совершая подъемы по лестнице. Но мы, безусловно, все должны понизить температуру и посмотреть, где находится наш болевой порог», – считает глава немецкой газовой компании.

По его словам, даже понижение комнатной температуры на один градус приведет к экономии до 7% энергопотребления.

«У нас единственная просьба: пожалуйста, начните немедленно, не ждите зимы – и обязательно отнеситесь к этому серьезно», – добавил Фридрихс.

GASAG снабжает более 700 тысяч домохозяйств и предприятий природным и биогазом.

Хабек 23 июня активировал вторую стадию плана чрезвычайной ситуации по газу. Она предполагает, в частности, что предприятия должны начать снижать потребление.

С 11 июля поставки по «Северному потоку» – основному маршруту экспорта газа из России в Европу – остановились на 10 дней из-за планового ежегодного техобслуживания. С середины июня газопровод был задействован лишь на 40% своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens не сумела своевременно вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду санкций Канады против России.

9 июля после многочисленных просьб ФРГ Канада решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены.

Москва, Андрей Дорофеев

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