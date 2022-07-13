Стюардесса в «Шереметьево» присвоила почти $6,5 тысячи из портмоне пассажира

В «Шереметьево» стюардесса присвоила основную часть суммы, находившейся в забытом портмоне пассажира. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В транспортную полицию аэропорта «Шереметьево» с сообщением о краже 6 400 долларов США обратился мужчина. Он рассказал, что, прилетев из Турции, на борту самолёта оставил портмоне с личными документами и деньгами. Спустя два часа в комнате забытых вещей аэровокзала ему вернули утерянное имущество, однако в кошельке из 8 700 долларов США осталось только 2 300», – говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в краже полицейские задержали 35-летнюю бортпроводницу самолёта, которым из Антальи в «Шереметьево» прилетел заявитель. Выяснилось, что девушка нашла оставленный кошелёк, однако прежде чем отнести его в комнату забытых вещей, проверила содержимое портмоне и, обнаружив там пачку иностранной валюты, присвоила часть суммы. Похищенные деньги полицейские обнаружили и изъяли у неё по месту жительства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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