Почти половина россиян согласны отдыхать не за границей

Почти половина опрошенных россиян отправились бы в поездку по родной стране даже, если бы им оплатили отдых. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», посвященные тому, где и как желают отдыхать жители России.

«Россиян спросили, куда бы они поехали, если бы им оплатили двухнедельную путёвку в любые края. Как выяснилось, 46% опрошенных отправились бы в поездку по России. 25% поехали бы в дальнее зарубежье, в Европу, куда-нибудь за границу; 4% – в ближнее зарубежье. 7% не прочь отправиться на море. 12% отказались бы от путёвки и остались бы дома», – уточнили социологи.

По их словам, самые молодые россияне больше всего любят такие варианты проведения отпуска, как отдых на природе, путешествие на автомобиле и общение с друзьями. Самые старшие предпочитают природу, отдых на даче, в деревне или в санатории.

В целом за отдых на природе (у моря, в горах и т.д.) высказались 55% респондентов, отдыхать на даче, в деревне предпочитают 29%, в домах отдыха, санаториях, пансионатах – 19%, общаться с друзьями – 18%. За то, чтобы остаться дома, отправится в речные или морские круизы, либо путешествовать на автомобили высказались по 17% опрошенных. При ответе на этот вопрос можно было указать не более трех вариантов.

На вопрос о том, планируют ли респонденты отпуск в этом году, или они уже в нем были, 41% россиян ответили, что они не работают, поэтому отпуска у них нет. Планируют отдохнуть в текущем году 26%, уже были в отпуске и больше не пойдут 12%, были в отпуске, но пойдут еще 5%, работают в этом году без отпуска 13% и 3% затруднились с ответом.

Поквартирный опрос проводился 1-3 июля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. На вопросы социологов ответили 1500 респондентов.

Москва, Андрей Дорофеев

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