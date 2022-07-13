«Будет не до прогулок»: в московском регионе ожидаются дожди, грозы и ветер

Облачно с прояснениями, ветрено и сыро будет в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью 14 июля в регионе местами ожидается небольшой кратковременный дождь, температура в Москве 13-15° (в центре 16-18°), по области 10-15°, ветер южной четверти 5-10 м/с. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, температура в Москве 25-27°, по области 22-27°, ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 18 м/с.

15 июля ночная температура останется прежней, прогнозируется местами кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков, температура в Москве 22-24°, по области 20-25°. Ветер западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с.

В последующие трое суток в Московском регионе ночные и дневные температуры снизятся на пару градусов. Вновь ожидаются кратковременные дожди.

Москва, Андрей Дорофеев

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