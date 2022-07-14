Площадь одного из крупнейших дата-центров страны расширят вдвое

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» расширит площадь одного из крупнейших в стране дата-центров более, чем в два раза. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Компания «АйЭмТи» из столичной ОЭЗ построит новое здание центра обработки данных. Его площадь превысит две тысячи квадратных метров, еще 250 займет складское помещение. Инвестиции в строительство нового здания и приобретение оборудования составят более 2,6 миллиарда рублей. Строительство предполагается завершить к середине 2025 года», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприятие расположено на площадке ОЭЗ в Алабушеве. Оно предоставляет клиентам виртуальную инфраструктуру – вычислительные мощности и ресурсы хранения, процессоры, память, дисковое пространство, а также программно-аппаратные комплексы для обработки геолого-геофизических данных и сведений по работе оборудования в компаниях нефтегазовой отрасли. На данный момент площадь предприятия составляет 1,9 тысячи квадратных метров.

«Дополнительные площади создадут условия для развития новых облачных услуг и перспективных технологий, расширения бизнеса, что актуально в условиях импортозамещения», – уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В ОЭЗ работает 14 компаний-резидентов из сферы ИТ.

Москва, Андрей Дорофеев

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