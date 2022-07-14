Москву снова потреплет непогода

Ливни, град и сильный ветер ожидаются в столице в ближайшие часы. Об этом сообщило главное управление МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 14 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с», – говорится в экстренном предупреждении ведомства.

В связи с этим спасатели рекомендуют, управляя автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Кроме того, гражданам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»