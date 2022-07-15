Отвадили от набегов на 20 лет: юбилей исторической победы над крымским ханом отпразднуют в Подмосковье

В поселке Песоченка городского округа Чехов 30 июля состоится иммерсивный фестиваль «Гуляй-город», посвященный 450-летию битвы при Молодях. Программа праздника позволит участникам погрузиться в атмосферу времён Руси XVI века, сообщается на сайте фестиваля.

На площади более 30 га будут организованы реконструкция исторических событий, костюмированные театрализованные перфомансы, познавательные лекции и дискуссии. В зоне спортивных игр можно будет поучаствовать в национальных забавах. Для детей на фестивале отведена зона с историческими и современными аттракционами, мастер-классами и квестами.

В конце вечера состоятся концерт, хедлайнером которого станет группа «25/17», и салют.

Битва при Молодях проходила между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы. В ней участвовали русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея, включавшая, помимо собственно крымских войск, турецкие и ногайские отряды.

Битва проходила при неблагоприятных для русской стороны обстоятельствах. Годом ранее крымские татары сожгли и разграбили Москву. Кроме того, в 1572 году царя Ивана IV Грозного не было в столице – он возглавлял войска, участвующие в Ливонской войне.

Тем не менее, русским воеводам удалось разбить арьергард крымского хана, который лично возглавлял поход, заставив его развернуться. Нападающих заманили к гуляй-городу, развёрнутому к этому времени вблизи Молодей в удобном месте, расположенном на холме и прикрытом рекой Рожаей.

Гуляй-город состоял из специальных оборонительных щитов, перевозимых на телегах. Мобильное укрепление свело на нет преимущества татарской конницы – главной ударной силы хана. Несмотря на, как минимум, троекратное численное превосходство, крымская армия была обращена в бегство и понесла тяжёлые потери.

После безуспешного похода против Русского царства Крым на время лишился значительной части боеспособного мужского населения. В результате нападения на Русь прекратились почти на 20 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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