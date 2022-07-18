Проверка системы оповещения: москвичи услышат из репродукторов «Внимание всем!»

Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения пройдет в столице 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«С 10.40 до 12.00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!» Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты», – говорится в сообщении.

Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!». Его озвучит диктор.

Тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера.

Последний раз проверка системы оповещения проводилась в столице наряду с другими регионами страны в октябре прошлого года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Москва, Андрей Дорофеев

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