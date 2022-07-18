Ливни и ветер: в Москве ухудшится погода

Дожди и шквалистый ветер ожидаются в столице в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 18 июля местами в Москве ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомтсвом.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют значительно снизить скорость движения автомобилей, и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, и парковать машины вдали от деревьев.

Москва, Андрей Дорофеев

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