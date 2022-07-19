«Попробуй прочитай»: почти 80 тыс нарушений установки автомобильных номеров выявили в Москве

Госавтоинспекторы выявили с начала года в столице более 78 тысяч случаев нарушения правил установки государственных регистрационных знаков на транспортные средства. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С начала года наши сотрудники пресекли свыше 78 тысяч нарушений правил установки государственных регистрационных знаков. 69136 – управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками. 8831 – управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, было выявлено 334 случая управления транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также 88 фактов установки таких номеров.

«В соответствии со статьей 12.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за подобные нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до лишения права управления сроком до 1 года», – напомнили в Госавтоинспекции.

Москва, Андрей Дорофеев

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