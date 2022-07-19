«Заколочен в три доски»: в столичном Парке Горького закрылся культурно-спортивный центр Nike

Культурно-спортивный центр Nike Box MSK, расположенный в московском Парке Горького, прекратил свою деятельность. Об этом сообщается на сайте парка.
«Nike Box закрыт», – значится на странице, посвященной культурно-спортивному центру.
Кроме того, на сайте перестали работать ссылки для записи на тренировки в центре.
В Nike Box проводились бесплатные тренировки по бегу, йоге, футболу, лонгборду, скиппингу и другим видам спорта. Там же проходили концерты, лекции, встречи с известными спортсменами и вечеринки.
Ранее компания Nike заявила о прекращении своей работы в России.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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