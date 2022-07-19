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Вторник, 19 июля 2022, 17:11 мск

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«Заколочен в три доски»: в столичном Парке Горького закрылся культурно-спортивный центр Nike

Фото: официальный сайт компании Nike

Культурно-спортивный центр Nike Box MSK, расположенный в московском Парке Горького, прекратил свою деятельность. Об этом сообщается на сайте парка.

«Nike Box закрыт», – значится на странице, посвященной культурно-спортивному центру.

Кроме того, на сайте перестали работать ссылки для записи на тренировки в центре.

В Nike Box проводились бесплатные тренировки по бегу, йоге, футболу, лонгборду, скиппингу и другим видам спорта. Там же проходили концерты, лекции, встречи с известными спортсменами и вечеринки.

Ранее компания Nike заявила о прекращении своей работы в России.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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