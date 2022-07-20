«Осторожно – девушки»: группировка карманников охотилась в столичном метро за дорогими смартфонами

Полицейские Московского метрополитена задержали группу серийных карманников, охотившихся за дорогими смартфонами. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По предварительным данным, злоумышленники тщательно планировали свою противоправную деятельность. Как правило, они похищали смартфоны из карманов верхней одежды пассажиров метро. Роли между соучастниками были четко распределены. Исполнителями выступали девушки: одна отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала гаджет из кармана. В некоторых случаях они действовали в одиночку. Другие сообщники разблокировали похищенные телефоны, удаляли данные из их памяти и затем реализовывали. Прибыль распределял организатор группы», – сообщила Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Москве, Московской и Рязанской областях задержали предполагаемого лидера группы и десятерых ее участников в возрасте от 16 до 45 лет.

«В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и на одном из столичных рынков изъяты компьютерная техника, более 100 аппаратов мобильной связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение», – добавила Волк.

Следователями Следственного управления УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ, которые соединены в одно производство. В отношении всех участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится работа по идентификации изъятой мобильной техники и установлению всех лиц, пострадавших от криминальных деяний фигурантов.

Москва, Андрей Дорофеев

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