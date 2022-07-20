Опять дождь: до 20% месячной нормы осадков выпадет в столице за день

Дожди и шквалистый ветер будут наблюдаться сегодня в столице до конца дня. Как сообщается в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы, ожидается до 20% месячной нормы осадков.
«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 м/с. В отдельных районах может выпасть до 20% месячной нормы осадков», – говорится в сообщении.
В связи с этим с утра на улицах города организовано дежурство бригад ГУП «Мосводосток». При необходимости они обеспечат оперативный пропуск осадков в водосточную сеть.
Главное управление МЧС по Москве рекомендует водителям во время дождя значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Спасатели также советуют парковать автомобили вдали от деревьев.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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