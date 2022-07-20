«Важный индикатор»: в Москве посчитали соловьёв

Орнитологи и волонтёры насчитали в столице 360 соловьев. Как сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, пернатых выявляли с 12 мая по 30 июня в рамках экологической акции «Учет соловьев».

«Это важная природоохранная акция, ведь эти птицы – прекрасные индикаторы состояния окружающей среды и зеленых насаждений нашего города. По итогам учета была обновлена интерактивная карта мест обитания пернатых. Всего в Москве насчитано 360 пернатых солистов, из них 153 – на природных территориях, 207 – во дворах и городских парках. В 2021 году было насчитано 176 точек с поющими птицами», – говорится в сообщении ведомства.

Больше всего птиц обнаружили в природном комплексе Зеленограда – 50 соловьев. Много пернатых вокалистов отмечено в природно-историческом парке «Битцевский лес» – 27 соловьев. Следующими по количеству соловьев стали природный заказник «Долина реки Сетунь» и природный комплекс № 178 – 18 соловьев и природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» – 17 соловьиных голосов.

Москва, Андрей Дорофеев

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