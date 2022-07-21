«Никогда не жили так плохо»: выручка московских кафе и ресторанов побила трехлетний рекорд

Выручка столичных заведений общепита в июне побила рекорд декабря, который считался самым прибыльным месяцем за три года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В июне 2022 года ежемесячные обороты столичных ресторанов, баров и кафе на 5,6% в текущих ценах превысили показатель декабря 2021 года, который ранее был самым прибыльным месяцем для заведений общепита за последние три года. По сравнению с июнем прошлого года обороты выросли на 64,4%. Такая динамика связана главным образом со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Москве и ростом внутреннего туризма», – цитирует Ефимова пресс-служба мэра и правительства столицы.

По его данным, за первые шесть месяцев этого года обороты столичных ресторанов, баров и кафе превысили 244,5 млрд рублей, что в текущих ценах на 39,5% больше, чем в первой половине 2021-го, и более чем вдвое выше показателя первого полугодия 2020 года.

Растет также посещаемость столичных ресторанов и кафе.

«В июне число чеков, отражающее посещаемость заведений общепита, выросло на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев 2022 года количество чеков в ресторанах, барах и кафе Москвы достигло 373,5 миллиона, что на 24% больше того же периода 2021 года и на 66,7% – 2020-го», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Цены в заведениях общепита остаются на достаточно стабильном уровне. Средний чек с начала года вырос на 6,5% – с 650 рублей в январе до 692 рублей в июне. При этом если в ресторанах и кафе он увеличился на 7%, то в столичных барах снизился примерно на 2%.

Москва, Андрей Дорофеев

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