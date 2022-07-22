Чтобы был «полёт нормальный»: в столице началась реставрация монумента «Покорителям космоса»

Возле станции метро «ВДНХ» в столице началась реставрация монумента «Покорителям космоса». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Началась реставрация одного из главных символов Северо-Восточного округа – знаменитого монумента «Покорителям космоса». Благодаря тому, что его высота превышает 100 метров, взмывающую ввысь ракету видно издалека. Специалистам предстоит полностью привести памятник в порядок, удалить большая часть работ будет проходить на высоте с привлечением промышленных альпинистов», – рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Работы ведутся по заказу города, их должны завершить до конца 2023 года.

Сейчас вокруг монумента устанавливают ограждение, возводят временный строительный городок, проводят все необходимые коммуникации и монтируют строительные леса. Как отметили в мосгорнаследии, стела очень сильно загрязнена, поэтому сначала очистят поверхности памятника. Для этого промышленные альпинисты поднимутся по специальной лестнице, которая есть в монументе.

Затем будет проведена реставрация гранитных плит облицовки и титановых пластин, восстановление гидроизоляции, устранение сколов, заделка трещин и швов, воссоздание утраченного авторского слоя патины.

Отдельное внимание уделят гранитному стилобату, который является крышей Музея космонавтики. Для того чтобы привести в порядок стыки между плитами, каждую будут вынимать, убирать мусор, заделывать края и ставить на место. По данным специалистов, вес одной плиты составляет примерно 250 килограммов.

Кроме того, будут отреставрированы бронзовые горельефы, надписи на стилобате и декоративные вентиляционные решетки. После окончания работ все поверхности покроют защитными составами.

Специалисты также отреставрируют памятник Константину Циолковскому, установленный перед стелой. Его очистят, устранят сколы и повреждения, восполнят утраченные фрагменты. На монумент нанесут защитные составы.

Памятник «Покорителям космоса» открыли 4 октября 1964 года – в седьмую годовщину запуска «Спутника-1». Он был создан по проекту знаменитых советских архитекторов Александра Колчина, Михаила Барща и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского.

Монумент представляет собой взмывающую вверх ракету, за которой поднимается дымовой шлейф. И ракета, и пластины сделаны из титана. Поставок этого дефицитного материала для создания памятника добился лично Сергей Королев.

Москва, Андрей Дорофеев

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