Крутой вояж: пассажирка из ОАЭ распрощалась в «Шереметьево» с 32 тысячами долларов

Российская гражданка, прилетевшая из Объединенных Арабских Эмиратов в «Шереметьево», пыталась пронести через «зелёный коридор» крупную сумму валюты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В ходе устного опроса женщина на вопрос о наличии у нее денежных средств заявила, что имеет при себе около 40 тыс долларов США и предъявила их к таможенному осмотру. Далее в результате таможенного досмотра багажа пассажирки инспектор обнаружил 1 267 долларов США, 50 тыс вон Республики Корея и 23 тыс российских рублей», – говорится в сообщении таможенников.

По окончании таможенного контроля женщине были возвращены под расписку наличные денежные средства в размере 10 тысяч долларов США – сумма, разрешенная для перемещения через границу без обязательного письменного декларирования. Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 31 700 долларов США, что по курсу ЦБ России – 1 846 736 российских рублей.

«В действиях гражданки Российской Федерации, незаконно переместившей через таможенную границу наличные денежные средства в крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ», – отметили в пресс-службе таможни.

Москва, Андрей Дорофеев

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