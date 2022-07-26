«Избегайте перегрева»: спасатели предупредили о сильной жаре в столице

Сильная жара ожидается в столице в течение ближайших двух суток. Об этом сообщило главное управление МЧС по городу Москве.

«Внимание! Жаркая погода. По информации синоптиков Росгидромета днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29-31°С», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

В связи с жаркой погодой московский главк МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды.

При отдыхе на водоёмах спасатели советуют воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели местах, не заплывать за знаки ограждения, не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам, не оставлять детей без присмотра.

«Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»