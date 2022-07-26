«Найдётся всё»: более 10 тысяч разыскиваемых транспортных средств задержали в столице за полгода

Сотрудники Госавтоинспекции за полгода задержали в столице более 10 тысяч разыскиваемых транспортных средств. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Сотрудники подразделений Госавтоинспекции Москвы с начала года задержали 10176 разыскиваемых транспортных средств с помощью специальных автоматизированных систем. Ежедневно сотрудниками Госавтоинспекции Москвы применяются дистанционные формы контроля, позволяющие в режиме реального времени получать информацию о передвижении нарушителей ПДД», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что при при поддержке транспортного комплекса Москвы подразделениям ГИБДД переданы специальные мобильные устройства с установленным программным обеспечением, которое позволяет сотрудникам дорожно-патрульной службы в режиме реального времени выявлять в автомобильном потоке транспортные средства, находящиеся в розыске, государственный учет которых прекращен, в связи со смертью собственника или если владелец лишен права управления.

«Благодаря алгоритму программного обеспечения сотрудники Госавтоинспекции могут подключаться к ближайшим к несению службы комплексам фото-видеофиксации и оперативно реагировать на сигналы о передвижении автомобилей указанной категории», – отметили в ГИБДД.

В первом полугодии с помощью таких мобильных устройств задержаны более 7 тысяч транспортных средств, регистрация которых прекращена, в том числе – свыше 600 транспортных средств, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника, а также более 60 собственников транспортных средств, лишенных права управления.

Москва, Андрей Дорофеев

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