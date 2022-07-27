С зелёными камнями по «зеленому коридору»: пассажирку из Азербайджана задержали в Шереметьево

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили у пассажирки из Азербайджана незадекларированные ювелирные украшения на 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«Сотрудники таможни задержали следовавшую авиарейсом Баку – Москва 60-летнюю гражданку Российской Федерации, которая пыталась незаконно провезти незадекларированные ювелирные изделия. Пассажирка проследовала через «зеленый коридор» и не сообщила о наличии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате досмотра ее багажа инспектор обнаружил две пары серег Casato и браслет Ponte Vecchio в фирменных упаковках» – говорится в сообщении.

Таможенная экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота со вставками из бриллиантов, рубинов и изумрудов. Стоимость товаров составила почти 1,4 млн. рублей.

В пресс-службе таможни добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).

Москва, Андрей Дорофеев

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