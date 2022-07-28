«Поддержка с воздуха»: Московский авиацентр помог запертому в квартире пенсионеру

Сотрудники поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра помогли пожилому мужчине, который оказался заперт в квартире в беспомощном состоянии. Как сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, происшествие случилось сегодня в Северном Бутово.

«По телефону позвонил внук пострадавшего, – цитирует пресс-служба одного из спасателей авиацентра. – Он не мог попасть в квартиру, из которой доносилась просьба о помощи. С использованием трёхколенной лестницы мы поднялись на 2 этаж и проникли к пострадавшему через балкон. В квартире мы обнаружили пожилого мужчину, который упал с кровати и не смог подняться».

Спасатели переложили пострадавшего на кровать, вызвали медиков и по прибытии врачей передали его бригаде «скорой помощи».

Москва, Андрей Дорофеев

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