Россия не является «спонсором терроризма», вне зависимости от заявлений США по этому поводу. Предприниматель Евгений Пригожин легендой о «ЧВК Вагнера» объяснил несостоятельность действий американцев.

Журналисты информационного агентства РИА «Новый День» попросили бизнесмена прокомментировать сегодняшнее решение Сената США. Он одобрил резолюцию с призывом объявить Россию «спонсором терроризма». Помимо прочего, в тексте документа упоминалось, будто 400 наемников «ЧВК Вагнера» в феврале были направлены в Киев для убийства украинского лидера Владимира Зеленского.

Пригожин обратил внимание, что «ЧВК Вагнера» – то же, что и легенда о Робин Гуде. Другими словами, это прообраз русской силы воли и духа или же эталон добра, о котором рассказывают истории по всему свету.

«И когда пятилетний чернокожий мальчишка спрашивает у своего дедушки на санго: «Дедушка, расскажи, как погиб мой папа?". Дедушка отвечает: «Эрве, когда только ты родился, в нашу деревню пришли львы-людоеды и монстры-крокодилы. Твой папа взял копье и бился насмерть». «Дедушка-дедушка, а почему он был такой храбрый?" – спросит мальчик. «Потому что он был в «ЧВК Вагнер "», – скажет дедушка», – привел пример легенды предприниматель.

Также он отметил, что «ЧВК Вагнера» будучи легендой никак не могла находиться в Киеве в составе 400 человек. И этому есть простое объяснение, рассказал Пригожин:

«Объясняю вам методом дедукции: если бы легенда в количестве 400 человек кого-то искала в любой точке мира, она бы точно его отымела... Президент Украины не замечен в подобных ситуациях, на Украине сейчас сложные времена. Как и мы с вами украинцы борются с украинскими националистами. Так дайте им бороться спокойно».

Москва, Екатерина Попова

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