«Море виски, джина таз»: Москву и Брянск подключат к эксперименту по маркировке импортного алкоголя

Министерство финансов России подготовило проект постановления правительства о расширении территории эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в РФ алкоголя на Москву и Брянскую область. Об этом сообщила сегодня пресс-служба минфина.

«Решение принято для снижения рисков возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя из-за введённых внешних ограничений, в том числе прибалтийскими странами, где в настоящее время маркируется ФСМ основной объем алкогольной продукции, ввозимой на территорию России», – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент эксперимент проходит в Калининградской, Ленинградской, Смоленской, Московской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Ранее в минфине поясняли, что сейчас основной объем ввозимой в Россию алкогольной продукции оклеивается федеральными специальными марками на акцизных складах в Латвии, Литве, Польше. В условиях санкционных ограничений могут возникнуть сложности в отправке марок на акцизные склады в этих странах. Также могут увеличиться сроки ввоза маркированной алкогольной продукции, что создат риск уничтожения федеральных специальных марок, не использованных в установленные законом сроки.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»