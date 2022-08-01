«Ни к чему хорошему не приведет»: поправки в закон о рекламе надо отзывать

Поправки в закон о рекламе вызвали острую критику в среде экспертов, которые прогнозируют, что ко второму чтению предполагаемую монополию на рынке переведут из частного в государственный сектор. При этом пост идеологического куратора цифровых и рекламных носителей прочат Дмитрию Рогозину. В комментарии РИА «Новый День» политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов назвал достоверность таких планов очень сомнительной, а законопроект в целом непродуманным.

«Это (принятие поправок к закону о рекламе) однозначно убивает рынок. Появляется возможность для сверхдоходов у одной компании и вызывает сомнение с точки зрения антимонопольного законодательства», – считает Фетисов.

По его мнению, документ необходимо срочно отзывать. «Почему-то так вышло, что законопроект непродуманный, и явно Госдума делает какой-то такой подарок одному крупному игроку. И конечно же ни к чему хорошему это не приведет. Надо откатывать срочно назад в этой ситуации», – пояснил он.

При этом политолог считает нереальными разговоры о том, что во втором чтении монопольное положение на рынке отдадут некой государственной структуре, во главе которой поставят экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. «Слухов ходит много. Рогозину ищут то или иное место. Понятно, что он в подвешенной ситуации. Сложно говорить про какие-то предпосылки. Пока эти слухи ничем не подкреплены и, соответственно, достоверность ну очень сомнительная», – подчеркнул Фетисов.

Ранее сообщалось, что 15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с поста главы «Роскосмоса», на котором он находился с 2018 года.

В этот же день депутаты Госдумы вернулись с каникул и на внеочередном заседании приняли в первом чтении поправки в закон о рекламе. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы.

Законопроект внес на рассмотрение депутат от «Единой России» Артем Кирьянов 13 июля. Он, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства. В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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