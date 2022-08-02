«Кто-то снова станет богаче»: монополии вслед за наружной рекламой могут появиться в других отраслях

Монополизация рынка наружной рекламы и интернет-объявлений является частным проявлением общей тенденции государства по вертикализации власти и в дальнейшем может коснуться и других отраслей. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов.

Старовойтов обратил внимание, что частный случай попытки монополизации отраслей наружной рекламы и интернет-объявлений «вписывается в общую федеральную тенденцию». «Государственная тенденция заключается в монополизации всех значимых сфер и отраслей, которые так или иначе могут касаться государственной безопасности или влиять на нее прямо или косвенно. Сюда же относятся и персональные данные, и информационное воздействие на граждан и прочие-прочие вещи. Сейчас есть генеральная задача – все важные сферы взять под контроль. Это связано в том числе с задачами по обеспечению национального суверенитета. Но под это самая главная идеологическая концепция сейчас реализуется в том числе в такого рода частных проявлениях», – пояснил он.

При этом политолог отметил, что наряду с монополизацией «действительно важных для страны явлений произойдет какое-то количество слияний и поглощений экономического уровня».

«То есть кто-то в очередной раз станет богаче, а кто-то беднее. Ровно так всегда и происходит. Надо понимать, что сейчас такая концепция появилась, она возникла и чем дальше, тем больше таких процессов мы везде будем видеть. Потому что с точки зрения государства нужно иметь одного ответственного за одно направление. И тогда с него можно спросить, и тогда создается ощущение контроля», – констатировал Старовойтов.

«В целом, весь бизнес должен понять, что происходят процессы вертикализации в стране и, если какой-то процесс можно интегрировать в государственную вертикаль, он будет интегрирован в государственную вертикаль. Даже такие, казалось бы, неочевидные, как рекламная отрасль. Несколько лет назад подобным начали заниматься госкорпорации, которые втягивали в себя разного рода подрядчиков и делали их своими подразделениями – транспортными, логистическими, информационными и прочими, подразделениями по безопасности, таким образом приобретая профильные активы. Опять же два процесса здесь объединяются – все единицы держать в одних руках и весь контроль держать также в одних руках. А это все идеологическая логика нашего государства и от этого мы никуда не уйдем, и думаю, постепенно будем сталкиваться все с большим и большим количеством частных проявлений вот этой общей тенденции», – полагает он.

Говоря о возможном назначении Дмитрия Рогозина на пост главного идеолога якобы создаваемой госкорпорации-единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, политолог обратил внимание на отсутствие предпосылок для такого решения. «Рогозину и администрацию президента прочили, и губернаторство на освобожденных территориях. То есть понятно, что пиарщики Рогозина просто держат его в поле внимания, чтобы он не исчез из информационной повестки. Так что я бы к этому относился скептически с той точки зрения, что это как может случится, так может и не случиться. По крайней мере, никаких предпосылок… кроме того, что он сам себе пиарщик конечно отличный. Может быть по аналогии, если он креативный человек, то можно его ставить на креативную индустрию. Тогда да, в этом есть некая такая ироническая логика начальства, если такое решение примут», – заключил Старовойтов.

Ранее сообщалось, что 15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с поста главы «Роскосмоса», на котором он находился с 2018 года.

В этот же день депутаты Госдумы вернулись с каникул и на внеочередном заседании приняли в первом чтении поправки в закон о рекламе. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы.

Законопроект внес на рассмотрение депутат от «Единой России» Артем Кирьянов 13 июля. Он, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»