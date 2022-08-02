«Коррупция, бардак и неэффективность»: путь монополизации наружной рекламы и классифайда ведет в тупик

Монополизация рынка наружной рекламы и интернет-объявлений не решит проблем как отрасли, так и государства, а лишь усугубит их в ближайшей перспективе. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, создание единого рекламного контролера по примеру «Роскосмоса» или «Ростеха» является тупиковым путем, который ведет к коррупции.

«Фактически это попытка взять под контроль и сделать единого крайнего за все то информационное пространство, которое охватывают электронные средства рекламы, медиа. Потому что у нас в свете того, что глобализация рухнула, очень большая проблема сейчас с экономикой», – констатировал Неживой.

Политолог обратил внимание, что в условиях рухнувшей глобальной системы управления финансово-экономической сферой, новой регуляторики до сих пор не создано, что отражается на таких частностях, как рекламный рынок.

«Фактически нашей экономикой управляли институты, которые находились в другом месте. Сейчас у нас произошел раскол с ними, и мы видим, что идет очень медленная замена людей, которые в той парадигме жили. Вот (экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий) Рогозин тот же самый – несмотря на то, что он патриот, по факту он действовал не как патриот. И мы имеем то, что у нас экономика не тронулась – нам нужно уже бежать, выстраивать что-то. Была построена альтернативная модель, я знаю это, как раз социалистические рецепты Советского Союза. Но видимо наверху решили туда пока не лезть. Думаю, что им деваться некуда, рано или поздно мы придем к мобилизационной экономке в свете того, что мы ведем войну с большой частью мира и достаточно ресурсной частью мира. Такая же тема с законом о рекламе сейчас», – полагает он.

«То, что сейчас это (наружная реклама и интернет-объявления) в одни руки отдается, монополизируется, это плохо и ни к чему хорошему не приведет рано или поздно. Но в той модели, которая выбрана сейчас руководством страны – госкапитализм, у нас зато появляется единое крайнее и ответственное лицо в случае чего, которому можно нарезать задачи и с которого можно спрашивать», – отметил он.

При этом политолог отметил, что на примере «Роскосмоса», «Ростеха» хорошо видно, что создание единого оператора – это тупиковый путь.

«Вся эта ситуация, она четко сжимает рекламный рынок, соответственно сжимает экономическое пространство, которое он охватывал. Соответственно наносит ущерб на самом деле – ну у нас на людей никто никогда не оглядывался. Огромному количеству людей экономически выхлоп от этого будет такой, что только на первых порах государство сможет контролировать ситуацию. А на следующих порах возникнет опять та же самая проблема, что с «Роскосмосом», «Ростехом» чемезовским. То есть там возникнет еще одно государство в государстве частное, в котором будет коррупция, бардак и неэффективность. Это путь тупиковый», – заявил он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что перспективы у России очень плохие, если оправдаются прогнозы, и Рогозина назначат на пост главного идеолога якобы создаваемой госкорпорации-единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений.

«Рогозина четко и однозначно можно назначить ответственным за весь тот – сейчас выяснят, думаю, выложат в открытый паблик – весь деструктив, который произошел с «Роскосмосом». Поэтому если у нас ситуация такая, что этих людей тасуют сейчас как стопку карт и поменять ее не могут, то перспективы у нас очень плохие», – заключил Неживой.

Ранее сообщалось, что 15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с поста главы «Роскосмоса», на котором он находился с 2018 года.

В этот же день депутаты Госдумы вернулись с каникул и на внеочередном заседании приняли в первом чтении поправки в закон о рекламе. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы.

Законопроект внес на рассмотрение депутат от «Единой России» Артем Кирьянов 13 июля. Он, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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