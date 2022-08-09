«Жируют»: в Госдуме снова готовы обсудить повышение налогов для владельцев яхт и вертолетов

В Госдуму внесен законопроект о повышении налогов для владельцев яхт, вертолётов и дорогой недвижимости. Об этом сегодня сообщил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По его словам, документ позволит увеличить поступления в бюджет на десятки миллиардов рублей.

«В стране наблюдается высочайший уровень бедности. Преодолеть его не удаётся на протяжении последних нескольких десятилетий, и ситуация ухудшается год от года. Сегодня миллионы россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, а подавляющее большинство граждан живут на зарплату в 20-30 тысяч рублей в месяц, что, конечно же, очень мало. На этом фоне «жирует» небольшая прослойка богатых, и их состояния увеличиваются каждый год, несмотря на пандемии, кризисы и другие катаклизмы», – констатировал Миронов, слова которого цитирует его пресс-центр.

Политик обратил внимание на рост объемов продаж элитного жилья в Москве с 77 млрд рублей в 2018 году до 170 млрд в 2021-м. «По итогам этого года на рынке московской фешенебельной недвижимости ожидаются новые «рекорды». Для будущих покупателей постоянно закладываются новые объекты. То есть застройщики понимают, что спрос обязательно будет», – отметил он.

«Поскольку любители роскоши часто оформляют свои дорогие пожитки не на себя, очень важно сделать так, чтобы высокие налоги платили не только физлица, но и организации и индивидуальные предприниматели. Мы предлагаем сделать так, чтобы никто не смог уйти от уплаты налога на роскошь», – заключил Миронов.

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает, что налоги должны быть повышены на автомобили дороже 10 млн рублей, недвижимость от 50 млн, а также на яхты, самолеты и вертолеты стоимостью выше 25 млн рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»