Англосаксонская коалиция дала трещину: коллективный Запад теряет единство

В англосаксонской антироссийской коалиции отсутствует единство и какой-либо консенсус в повестке дня, что ставит под вопрос претензию коллективного Запада на право решать судьбы мира. Об этом заявила политический обозреватель Международного евразийского движения Дарья Платонова в эфире радио «Изолента». По ее словам, о такой ситуации свидетельствует ряд застарелых проблем, а также несостоявшаяся встреча премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.

«Когда возникают такие рассогласования и некоторая разобщенность среди западного мира, который нам часто представляется как коллективный Запад, становится даже забавно. Когда у них нет единства, какая вообще может быть речь о единой стратегии, о том, что они способны решить судьбу мира, если они даже друг с другом не могут встретиться вроде бы два представителя одинаковой идеологии?!» – пояснила Платонова.

Эксперт обратила внимание, что Польша, являясь членом Евросоюза, придерживается «совершенно англосаксонской идеологии». «Польша наверное одна из самых активных стран в Европе, которая поддерживает не европейский курс и интеграцию, а именно сближение с англосаксонским миром, с США. Причем это у них в очень интересных формах. Они совершенно не критики ЕС, но не из-за того, что ЕС им представляется каким-то, например, слишком консервативным, либеральным, а потому, что им кажется, что нужно идти к своему источнику», – подчеркнула она.

При этом Платонова отметила и ряд застарелых обид среди лидеров англосаксонского мира. «Почему именно Польша говорит, что она время не нашла, именно Моравецкий не нашел время на встречу с Джонсоном? Это некоторая затаенная обида на то, что ранее президент США Джо Байден не нашел времени на телефонный разговор. Там идет страшная конфигурация: то он (Байден) не нашел с Джонсоном времени на разговор, то Моравецкому он не ответил. И вот эта долгая история обид говорит, что совершенно никакого единства нет», – уточнила она.

«Такие разминувшиеся лидеры как Джонсон и Моравецкий – это неплохой знак. Он показывает, что у нашего врага, у нашего противника, а сейчас никак иначе Польшу и Великобританию в нынешней конфигурации мы называть не можем, – что у них полностью отсутствует единство, они не могу встретиться. Это важный знак… Здесь отсутствует единство и какой-либо консенсус в этой англосаксонской повестке», – заключила Платонова.

Ранее сообщалось, что 7 июля премьер-министр Великобритании объявил о своей отставке и пробудет в должности до сентября. 8 августа Польша отказала ему в прощальном визите ввиду отсутствия времени для встречи. Не нашел времени на разговор с Джонсоном также президент США.

Москва, Мария Соколова

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