Захарова обвинила власти Черногории в поддержке гибридной кампании против России

Решение министерства иностранных дел Черногории объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Подгорице является частью гибридной кампании против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики. Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России», – подчеркнула она.

«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии – в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», – констатировала официальный представитель МИД России.

При этом Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.

Напомним, Черногория включена в список недружественных России государств.

Москва, Светлана Антонова

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