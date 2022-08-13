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Суббота, 13 августа 2022, 18:24 мск

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Захарова обвинила власти Черногории в поддержке гибридной кампании против России

Решение министерства иностранных дел Черногории объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Подгорице является частью гибридной кампании против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики. Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России», – подчеркнула она.

«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии – в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», – констатировала официальный представитель МИД России.

При этом Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.

Напомним, Черногория включена в список недружественных России государств.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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