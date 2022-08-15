«Лимитрофы с киселем в голове»: попытки Прибалтики запретить въезд россиян в Европу ведут к распаду ЕС

Заявления ряда лимитрофных стран о запрете на въезд граждан России в Европу может привести к развалу всего Евросоюза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их мнению, прибалтийские государства уже сто лет паразитируют на России и не хотят учиться на своих исторических уроках.

В частности, директор института новейших государств, политолог Алексей Мартынов обратил внимание, что «при всем уважении к эстонцам, их страна с большой натяжкой является Западом». «То, что у (премьер-министра Эстонии) Каи Каллас кисель в голове, совершенно не означает, что такой же кисель у всех в Европе. Единственное, что несколько обескураживает в этой ситуации, что они по этому поводу дискуссию затеяли, вместо того чтобы одернуть эту Каю, сказать: мать, ты что-то здесь перекалилась. Вместо этого, затеяли дискуссию внутри Евросоюза – а стоит ли в очередной пакет санкций включить вот эту дискриминацию по территориальному признаку, по гражданству», – отметил он.

«Ну, спасибо, что не по национальному. В общем-то, Европа ходила этим путем. В 30-40-х годах прошлого века нацистская Европа сегрегировала цыган, евреев, некоторых славян, в том числе, русских, лишала их прав. Потому что право на свободное передвижение – это одно из фундаментальных прав человека. Согласно общепринятым представлениям, в том числе, и на площадке ООН эти права человек приобретает с момента рождения, любой человек в мире. По последним дискуссиям вокруг абортов и так далее, многие считают, что даже до рождения человек уже приобретает права. А тут нам говорят о том, что это не право безусловное, а что это привилегия, которую Каллас будет раздавать, в принципе, как индульгенцию в свое время. Кому-то – по блату, кому-то – за деньги, кому-то – вообще никак, потому что не имеешь права, поражен в правах», – подчеркнул эксперт.

При этом политолог отметил, что это история не про Россию, это проблема Евросоюза, которая может закончиться его развалом. «Эта логика очень опасная, в первую очередь, для самой Европы. Я вообще думаю, что в результате этих подпрыгиваний, все эти прибалтийские болонки вместе с Польшей – они таки развалят ЕС, в том смысле, что от них будут каким-то образом избавляться. Кстати, формулы выхода из ЕС нет. Исключить из ЕС нельзя, не прописано это в уставных документах. То есть, принять можно, а выгнать нельзя за какие-то там провинности и так далее. Что они будут с ними делать – я не знаю. Но, если они срочно не будут что-то делать с Польшей и прибалтийскими лимитрофами, они развалят Евросоюз. Это совершенно точно. Это вообще не про нас история. Это история про них, про их больные головы и их кисель в голове», – полагает Мартынов.

В этой связи журналист, общественный деятель Армен Гаспарян обратил внимание, что в такой политике Прибалтики нет ничего нового – она весь последний век паразитирует на России. «Напоминаю, что 100 лет назад Латвия говорила о том, что иудейские большевики экспортируют гангстеров во всю Европу. 100 лет прошло. Что поменялось? Как лимитроф был, так от и остался. Как лимитроф был дерзким, он таком же дерзким остается. Эстония – просто удивительный набор олигофренов во власти… Они же на самом деле паразитируют на России. Потому что, если вдуматься, ничего, кроме России, их не интересует. Они обсуждают только нас. Кому в России интересна Эстония?», – констатировал он.

«Беда состоит в том, что лимитроф – это судьба позорная. Однажды это уже закончилось. Не хочу пророчествовать, но мне кажется, что некоторые очень вовремя издали третий том летописи эстонского легиона SS, который называется «В Сибири». Вот это может сон быть в руку. И это будет заслужено. Потому что кто сеет ветер, пожинает бурю», – заключил Гаспарян.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас на прошлой неделе заявила, что «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», и туризм из России «пора прекращать».

Как сообщалось ранее, парламент Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал страны ЕС «прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии». В МИД РФ заявили, что это решение «лежит в русле давно проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права так называемым порядком, основанным на правилах, где Риге отведена роль пешки в руках ее заокеанских хозяев».

Накануне в Польском МИД сообщили, что работают над концепцией отказа в выдаче виз россиянам и ведут переговоры об этом с Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией и Словакией.

Москва, Мария Соколова

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