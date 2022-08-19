Более 1200 пьяных водителей задержали в столице с начала августа

Столичные госавтоинспекторы с начала августа задержали более 1200 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«В конце рабочей недели вновь предостерегаем от управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. По оперативным данным с начала августа наши сотрудники пресекли 1207 фактов передвижения водителей с признаками опьянения», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе напомнили, что в пятницу вечером и в выходные дни принимаются усиленные меры по пресечению подобных нарушений, в том числе с приближением передвижных постов к местам возможного появления нетрезвых автомобилистов.

«Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг, в целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения», – добавили в ГИБДД.

Москва, Андрей Дорофеев

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