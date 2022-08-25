Страны Запада являются соучастниками: Совет ГД принял заявление об обстрелах ЗАЭС

Соучастниками и пособниками преступлений Киева, осуществляющего варварские атаки на Запорожскую АЭС, являются страны Запада. Об этом говорится в заявлении Совета Государственной Думы об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными формированиями атомной электростанции, размещенном на сайте нижней палаты парламента.

Авторы документа отметили, что ракетно-артиллерийским ударам подвергается критически важная инфраструктура ЗАЭС, нарушение ядерной и физической безопасности которой грозит масштабной катастрофой в центре Европейского континента. Последствия этих действий Киева, «могут стать поистине ужасающими».

Кроме того, в заявлении напоминается, что на территории Российской Федерации украинские диверсанты подрывают линии электропередач, ведущие к Курской АЭС.

«Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют… Соучастниками и пособниками преступлений становятся страны Запада, снабжающие Украину все более тяжелыми видами вооружения. Попустительствуя варварским атакам на ЗАЭС, спонсоры Киева ставят под угрозу народы своих стран, что безответственно и недопустимо», – говорится в заявлении Совета ГД.

В связи с этим, совет призвал ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы дать принципиальную оценку преступным действиям Киева, а также потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение которых несет опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы.

Кроме того, совет потребовал прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим создает риск возникновения ядерной катастрофы.

«Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима», – говорится в документе.

В заключении авторы также подтвердили готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС «с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества».

Москва, Андрей Дорофеев

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