российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 августа 2022, 12:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Знаковая фигура русского мира»: депутат Госдумы Соболев прокомментировал гибель Дарьи Дугиной

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Генерал-лейтенант и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев охарактеризовал погибшую журналистку Дарью Дугину как смелого, убежденного и деятельного человека, чьи взгляды совпадали с интересами России.

«Достойная дочь своего отца, знаменитого философа. Очень жаль, что произошла эта трагедия. Причиной стало то, что это – знаковая фигура русского мира! Убежденный, отважный человек. Она говорила, ничего не боясь, бывала на самых сложных участках, в том числе в Донбассе. Конечно, она мешала, как убежденный человек, который рассказывает правду. Мешала нашим недругам», – заявил Соболев.

Генерал призвал наказать причастных к гибели молодой женщины. По его мнению, за убийством стоят иностранные спецслужбы, но куда более могущественные, чем украинская.

Дарья Дугина является дочерью философа, социолога и политолога Александра Дугина. Она погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля при движении по Можайскому шоссе через населенный пункт Большие Вязёмы Московской области.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Страны Запада являются соучастниками: Совет ГД принял заявление об обстрелах ЗАЭС / Иноагенты готовят срыв выборов: в ЦИК передали материалы спецкомиссии Госдумы / Экстренное заседание: ситуацию на Запорожской АЭС обсудят в Госдуме / «Экономическая диверсия»: правительство РФ саботирует выход из ВТО / Пограничная симметрия: депутат ГД предложил брать с финнов подписку об одобрении спецоперации / «Махинации»: в Госдуме ожидают активное применение западных манипуляций на осенних выборах в России / «Жируют»: в Госдуме снова готовы обсудить повышение налогов для владельцев яхт и вертолетов / СКР расследует смерть девушки на аттракционе в Орле

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Госдума,