«Знаковая фигура русского мира»: депутат Госдумы Соболев прокомментировал гибель Дарьи Дугиной

Генерал-лейтенант и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев охарактеризовал погибшую журналистку Дарью Дугину как смелого, убежденного и деятельного человека, чьи взгляды совпадали с интересами России.

«Достойная дочь своего отца, знаменитого философа. Очень жаль, что произошла эта трагедия. Причиной стало то, что это – знаковая фигура русского мира! Убежденный, отважный человек. Она говорила, ничего не боясь, бывала на самых сложных участках, в том числе в Донбассе. Конечно, она мешала, как убежденный человек, который рассказывает правду. Мешала нашим недругам», – заявил Соболев.

Генерал призвал наказать причастных к гибели молодой женщины. По его мнению, за убийством стоят иностранные спецслужбы, но куда более могущественные, чем украинская.

Дарья Дугина является дочерью философа, социолога и политолога Александра Дугина. Она погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля при движении по Можайскому шоссе через населенный пункт Большие Вязёмы Московской области.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»