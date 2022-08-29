«Европа готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно»: российский сенатор оценил последствия «русофобского угара»

Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы России сделать побольнее. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя подготовку очередного пакета антироссийских санкций.

«Да, лицемерить не будем, введённые санкции оказывают негативное влияние на развитие нашей экономики. Негативное, но не сокрушительное, и тем более не смертельное. А страны Евросоюза столкнулись с проблемами, которые могут стать для них катастрофическими», – подчеркнул сенатор в своем телеграм-канале.

Джабаров обратил внимание, что предстоящая зима обернется для Европы коллапсом. «Давайте сравним, что лучше: сидеть зимой в тёплой отапливаемой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином «Ладу», чем околевать в европейском городе от холода, с перебоями поставок продуктов и замёрзшим у дома «Мерседесом» с пустым бензобаком?» – отметил он.

«И во имя чего европейцы идут на это? Чтобы насолить России? Рано или поздно, они зададут вопрос своим правительствам, зачем жертвовать благосостоянием своего народа ради поддержки неонацистской Украины?» – заключил Джабаров.

Москва, Светлана Антонова

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