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Вторник, 30 августа 2022, 15:59 мск

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Безопасность празднования Дня знаний в Москве будут обеспечивать более 11 тысяч человек

Более 11 тысяч человек будут заниматься в столице обеспечением безопасности участников мероприятий, посвященных началу учебного года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

«В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний, в городе планируется задействовать наряд численностью свыше 11 тысяч человек», – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте отметили, что 1 сентября учебный год начнется почти на 5 тысячах объектов образования столицы. При этом 100% объектов образования оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульты централизованной охраны управлений и межрайонных отделов вневедомственной охраны.

В рамках подготовки к новому учебному году проведены комиссионные комплексные обследования объектов образования на предмет их антитеррористической укрепленности, наличия и исправности систем контроля управления доступом, видеонаблюдения, средств досмотра посетителей и кнопок экстренного вызова наряда полиции, добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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