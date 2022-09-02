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Пятница, 2 сентября 2022, 12:27 мск

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В школах Мытищ проведена массовая эвакуация детей и педагогов

Ученики и педагоги более десятка школ эвакуированы в подмосковных Мытищах из-за сообщений о минировании. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Единую диспетчерскую службу городского округа Мытищи сегодня активно поступают звонки о минировании школ. Сообщения пришли по большому количеству учебных заведений. В их числе – школы №№ 4, 7, 8, 10, 19, 22, 24, 27, 32, школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, Поведниковская школа и лицей № 15. Ситуация находится под контролем. Оперативные службы отрабатывают каждое сообщение. Причин для паники нет», – говорится в сообщении.

По данным городской администрации, в настоящее время оперативными службами с привлечением кинологических расчетов и служб безопасности обследуются помещения. Все школы будут проверены, после чего ученики смогут продолжить образовательный процесс.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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